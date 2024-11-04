На ТНВ покажут трансляцию торжественного мероприятия ко Дню народного единства

Сегодня, 4 ноября, на телеканале ТНВ пройдет прямая трансляция торжественного мероприятия, посвящённого Дню народного единства.

Начало трансляции в 13:00.

Сегодня в России отмечается День народного единства. Исторически этот праздник уходит корнями в события 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.