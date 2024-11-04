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На ТНВ покажут трансляцию торжественного мероприятия ко Дню народного единства
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Сегодня, 4 ноября, на телеканале ТНВ пройдет прямая трансляция торжественного мероприятия, посвящённого Дню народного единства.
Начало трансляции в 13:00.
Сегодня в России отмечается День народного единства. Исторически этот праздник уходит корнями в события 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.
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