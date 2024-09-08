На ТНВ определили второго победителя фотоконкурса «Всей семьей на выборы!»

Вторым обладателем iPhone 15, которые сегодня разыгрывают в рамках фотомарафона «Всей семьей на выборы!», стала Эльмира Комарова. Имя победителя назвали в эфире одноименного телемарафона в студии ТНВ.

«Наша техническая группа отслеживает всех участников, которые выкладывают фотографии на свою страничку в социальной сети с 7 утра до 8 вечера и заносят их в список. Ваша выложенная фотография участвует в розыгрыше весь день. На это время принимают участие 9 234 участника», – сказал один из организаторов Артур Кортес.

Он также напомнил, что для участия в конкурсе нужно сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка (именно снаружи, а не внутри здания), в специальном браслете, который могут получить проголосовавшие в Республике Татарстан. На фотографии должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат или баннер. Браслет должен быть виден на фото как минимум у одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

Далее нужно выложить эту фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Аккаунт обязательно должен быть открытым, на аватаре должна быть установлена фотография. Кроме того, участником может быть только житель Республики Татарстан, прописанный на ее территории.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.