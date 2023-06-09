На тифлоконцерте в Кариевском театре можно будет ознакомиться с якутской культурой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Художественный руководитель Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) имени Юрия Платонова, автор проекта Мария Герасимова рассказала, что на тифлоконцерте «Я вижу сердцем. Моя Якутия» в Татарском ТЮЗе имени Кариева зрители смогут ознакомиться с якутской культурой. Тифлоконцерт состоится завтра, в 11.00, вход будет свободным.

«На концерте зрители смогут почувствовать природу Якутии. Якутия — это край полян. Природа наша необычайно богата, у нас много озер. Надеюсь, что через песни и музыку мы сможем рассказать зрителям о якутской культуре, ее особенностях, обычаях. Приглашаем всех зрителей, не только незрячих, но и всех желающих», — сказала Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам хормейстера театра Натальи Стручковой, на тифлоконцерте зрители услышат пение птиц, рычание волка, звуки скачущих лошадей, дождя, ветра.

«Мы дети природы. Каждое природное явление нашему народу очень близко. Также в программе прозвучат фольклорные и эстрадные песни. Как правило, на тифлоконцертах и тифлоспектаклях должны звучать только мягкие звуки, потому что зритель находится в эмоциональном состоянии», — пояснила хормейстер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) имени Юрия Платонова Татьяна Чаранская призвала зрителей не бояться прийти на тифлоконцерт.

«После такого концерта вы получите эмоциональную разрядку. Если вы пропустите якутские песни через себя, через свою душу, вы почувствуете облегчение, вам станет легче. Плохие мысли уйдут, вы обретете душевный подъем, вдохновение. Я после тифлоконцерта и тифлоспектакля была настолько воодушевлена! Начинаешь смотреть на мир другими глазами», — поделилась она.

Тифлоконцерт организован Государственным театром эстрады Республики Саха (Якутия) имени Юрия Платонова совместно с тифлокомментатором Гелюсей Закировой и Татарским государственным театром юного зрителя имени Габдуллы Кариева.