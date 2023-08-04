На территории завода в Удмуртии произошел хлопок с задымлением

Сегодня на территории Воткинского завода в Удмуртии произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением. Информация об этом появилась в телеграм-канале предприятия.

Как указано в сообщении, в результате происшествия никто из работников не пострадал. Угроза жизни и здоровью отсуствует.

«Подразделения предприятия работают в штатном режиме», – сообщают в телеграм-канале предприятия.