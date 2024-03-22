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Происшествия 22 марта 2024 16:32

На территории завода «Кулонстрой» в Казани загорелся строительный мусор

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Сегодня на территории завода «Кулонстрой», расположенного на Гвардейской улице в Казани, произошел пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что загорелся мусор, сваленный между двумя производственными зданиями, которые сейчас демонтируют.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, в 16.16 его локализовали. В ликвидации огня задействованы 5 единиц пожарной техники и 26 специалистов.

В результате никто не пострадал. Специалисты выясняют, из-за чего загорелся мусор.

#пожар в казани
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