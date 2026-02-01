news_header_top
Общество 1 февраля 2026 15:59

На территории заказника «Устье реки Меши» с февраля вводится запрет на рыбалку

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меши» с 1 февраля по 15 апреля вводятся ограничения на промысловое и любительское рыболовство. Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Мера направлена на сохранение и формирование устойчивой популяции водных биологических ресурсов, а также создание условий для их естественного воспроизводства.

Для контроля за соблюдением установленного режима инспекторы ведомства будут проводить регулярные рейдовые мероприятия. За нарушение правил охраны особо охраняемых природных территорий предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ.

Заказник «Устье реки Меши» является особо охраняемой природной территорией регионального значения, основной задачей которой является сохранение и восстановление водных биологических ресурсов.

