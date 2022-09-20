На территории заказника «Свияжский» задержали браконьеров с острогой

Двоих браконьеров с запрещенными орудиями лова задержали на территории государственного природного заказника «Свияжский» в Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам.

Браконьеры вели «незаконную добычу водных биологических ресурсов с использованием запрещенного орудия лова —острогой», отметили в ведомстве.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».