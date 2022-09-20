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Экология
20 сентября 2022  04:18
Наталья Рыбакова

На территории заказника «Свияжский» задержали браконьеров с острогой

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Двоих браконьеров с запрещенными орудиями лова задержали на территории государственного природного заказника «Свияжский» в Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам.

Браконьеры вели «незаконную добычу водных биологических ресурсов с использованием запрещенного орудия лова —острогой», отметили в ведомстве.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

#задержали браконьеров
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