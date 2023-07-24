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Происшествия 24 июля 2023 13:38

На территории «Волжских просторов» был задержан браконьер

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Сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам был пресечен факт браконьерства на территории заказника «Волжские просторы».

В ходе рейда на территории был задержан гражданин, который осуществлял лов водных биологических ресурсов запрещенными орудиями лова.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

Госкомитет РТ по биоресурсам продолжает вести активную работу по пресечению браконьерской деятельности.

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