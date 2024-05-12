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На территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА произошел пожар
Возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА, пожар ликвидировали, жертв нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», – привела слова губернатора администрация области.
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