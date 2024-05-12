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Происшествия 12 мая 2024 10:53

На территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА произошел пожар

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Возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА, пожар ликвидировали, жертв нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», – привела слова губернатора администрация области.

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