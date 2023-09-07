В Советском районе Казани построят 367 блокированных и индивидуальных домов

Утвержден проект планировки и межевания территории вдоль реки Ноксы в восточной части Советского района Казани. На 115 существующих и 252 планируемых участках построят 367 блокированных и индивидуальных жилых домов в 1-2 этажа, следует из сборника документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Общая площадь участков составляет 48,8 тыс. квадратных метров, в том числе 17,2 тыс. — уже существующих и 30,6 тыс. — планируемых. Строительство пройдет в четыре очереди.

Ожидается, что на этой территории смогут поселиться 1 175 человек, из которых 807 — в домах на новых участках.

Помимо домов, на территории планируют разместить два детских сада на 50 и 80 мест, многофункциональный комплекс, в котором расположатся аптечный пункт, культурно-досуговые учреждения, библиотека, спортивно-тренажерный зал, магазины, предприятия бытового обслуживания, и другие здания.

Территория площадью 11,66 га расположена юго-восточнее жилмассива «Вишневка».