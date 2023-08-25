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На территории усадьбы Туфана Миннуллина в его родном селе прошли финальные работы
Территория музея усадьбы драматурга и государственного деятеля Туфана Миннуллина в его родном селе Большое Мереткозино в Камско-Устьинском районе в этом году обрела завершенный вид. Специалисты восстановили озеро, которое видно из окон родного дома писателя, убрали заросли камыша и клена. Ухоженные дорожки соединили родник Туфана Миннуллина, музей-усадьбу и новый деревенский клуб. Работа была проведена по инициативе депутатов Госсовета РТ.
Сегодня, в день рождения Туфана Миннуллина, в Большом Мереткозино по традиции прошли памятные мероприятия. Перед жителями деревни выступили руководитель исполкома Ринат Загидуллин, директор Нижнекамского драматического театра, носящего имя писателя, Рустям Галиев.
Также в памятных мероприятиях приняли участие священнослужители, артисты Нижнекамского драмтеатра.
Сегодня писателю исполнилось бы 88 лет. По воспоминаниям односельчан, когда их прославленный земляк был жив, каждый свой день рождения он отмечал с ними. Туфан Миннуллин очень любил свою деревню и людей, которые здесь живут.
Мемориальный музейный комплекс Т.А. Миннуллина в селе Большое Мереткозино был основан в 2022 году. В состав комплекса входят три дома, принадлежавших известному татарскому драматургу.
В первом каменном доме, где родился и вырос Туфан Абдуллович, вниманию посетителей представлена экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве драматурга. А также небольшая экспозиция утвари, предметов быта, орудий труда крестьян-односельчан.
Деревянный дом, подаренный Туфану Миннуллину на 60-летие, является центром притяжения для театралов, творческой интеллигенции. Оформлением дома служат фотографии Туфана Абдулловича с известными людьми, друзьями в разные этапы жизни.
В доме, построенном самим Миннуллиным, создана мемориальная экспозиция, которая рассказывает о творчестве драматурга.
Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной
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