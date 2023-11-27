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На территории Украины объявлена воздушная тревога
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны, передает РИА Новости.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, тревога первой прозвучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины – в 13.22 мск. В остальных регионах тревогу объявили в промежутке с 13.23 по 13.25.
Отмечается, что удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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