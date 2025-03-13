На территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины около 13.35 мск.

Как сообщает ТАСС, российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. При этом российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.