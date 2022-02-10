На территории УК «Уютный дом» выросли снежные фигуры персонажей «Простоквашино»

Новогодние праздники позади, однако для управляющей компании «Уютный дом» не нужен повод, чтобы создать праздничное настроение на улицах города. На территории компании выросли снежные фигуры — герои мультфильма «Простоквашино». Теперь передний двор здания компании украшают Пес Шарик, Кот Матроскин, Дядя Федор и Почтальон Печкин.

«Нынешний сезон оказался щедрым на атмосферные осадки. Было бы проще вывезти эту массу, однако мы подумали: почему бы не использовать снег для создания чего-то, заслуживающего внимания? Через наш двор часто проходят дети. Именно они задали тематику снежных фигур», — рассказал генеральный директор компании Рамиль Шарафуллин.

Фото предоставлено пресс-службой УК «Уютный дом»

Он поделился, что изначально сотрудники компании создавали лишь три фигуры. «Дядя Федор появился позже всех. Пока формировалась экспозиция, жители близлежащих домов заметили, что одного из героев мультфильма не хватает, и обратили на это наше внимание. К счастью, снега было так много, что хватило и на Дядю Федора», — отметил Шарафуллин.

Фото предоставлено пресс-службой УК «Уютный дом»

Однако процесс изготовления фигур так увлек сотрудников «Уютного дома», что прямо у входа в здание появился снежный тигр — символ года, а чуть поодаль — ваза с цветами. Всего было затрачено 20 куб. метров снега.

«Сами фигуры были слеплены за полторы недели, после чего их покрыли краской. Теперь они радуют не только жителей района, но и нас, сотрудников „Уютного дома”», — заметил гендиректор.

Фото предоставлено пресс-службой УК «Уютный дом»

Впрочем, сотрудники УК «Уютный дом» облагородили территорию снежными фигурами не впервые. К примеру, в прошлом году масса снега превратилась в изображения представителей рабочих профессий — маляра, сантехника, электрика и других. Тогда идея имела и социальный характер, привлекая внимание к проблеме нехватки рабочих кадров.

Увидеть снежных персонажей деревни «Простоквашино» своими глазами жители Казани могут до наступления весны.