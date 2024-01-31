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Происшествия 31 января 2024 10:36

На территории тепловой электростанции в Японии прогремел взрыв

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На территории ТЭС в японской префектуре Аити прогремел взрыв, начался пожар, передает РИА Новости.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Причину взрыва предстоит установить. К месту съезжаются экстренные службы.

По данным агентства The Japan Times, взрыв, предположительно, произошел на 13-м этаже электростанции.

#Япония
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