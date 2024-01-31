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На территории тепловой электростанции в Японии прогремел взрыв
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На территории ТЭС в японской префектуре Аити прогремел взрыв, начался пожар, передает РИА Новости.
Информации о пострадавших и погибших пока нет. Причину взрыва предстоит установить. К месту съезжаются экстренные службы.
По данным агентства The Japan Times, взрыв, предположительно, произошел на 13-м этаже электростанции.
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