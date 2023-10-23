На территории татарской гимназии №2 в Казани построят школу наставничества

В Казани, на территории татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при КФУ, построят школу наставничества за 529 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Среди возможных видов работ — земляные, свайные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли, внутренние отделочные и фасадные работы, устройство сетей водо— и теплоснабжения и пр.

Заявки на участие в тендере принимаются до 30 октября. Исполнителя определят 1 ноября. Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2024 года.