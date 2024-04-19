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Происшествия 19 апреля 2024 15:48

На территории стройки в районе Азино в Казани рухнули части башенного крана

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На территории стройплощадки у жилого комплекса «Мой ритм» упали тяжелые металлические конструкции. Об этом сообщают казанцы в соцсетях.

Автор публикации отмечает, что конструкция рухнула на единственную пешеходную дорожку, которая ведет к школе. Вероятно, причиной стал сильный ветер.

«Чудом никто не пострадал, хотя отсюда ребята ходят в школу. А если бы были жертвы?!», – отмечают казанцы.

Фото: © Очевидцы

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