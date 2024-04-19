На территории стройки в районе Азино в Казани рухнули части башенного крана

На территории стройплощадки у жилого комплекса «Мой ритм» упали тяжелые металлические конструкции. Об этом сообщают казанцы в соцсетях.

Автор публикации отмечает, что конструкция рухнула на единственную пешеходную дорожку, которая ведет к школе. Вероятно, причиной стал сильный ветер.

«Чудом никто не пострадал, хотя отсюда ребята ходят в школу. А если бы были жертвы?!», – отмечают казанцы.