На территории санатория «Ижминводы» в Менделеевском районе появится первый глэмпинг

На территории санатория «Шифалы су — Ижминводы» в Менделеевском районе появится глэмпинг. Он станет первым подобным объектом на территории муниципалитета. Лечебное учреждение стало победителем в конкурсе на представление субсидий из бюджета Татарстана для реализации общественных инициатив и получит 10 млн рублей для создания глэмпинга.

Как сообщил «Татар-информу» замруководителя исполкома по экономике, ТОСЭР и содействии предпринимательства Ленар Ахметов, туристический объект развернется на суше на берегу Камы. В этом году планируется начать работы, в следующем — завершить.

«Ижминводы» — это старшейший бальнеологический курорт России на берегу Камы. Здесь добывается «Шифалы Су» — минеральная вода России, которая соответствует ГОСТу. Это место популярно среди туристов, особенно среди людей, которые следят за своим здоровьем. За 8 месяцев здесь отдохнули 10 148 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Тихих Горах Менделеевска началась реконструкция купальни и родника «Святой ключ».