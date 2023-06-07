На территории промзоны в Челнах случился пожар площадью 350 кв метров

Сообщение о горении мусора в Автозаводском районе Набережных Челнов поступило накануне на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место возгорания, пожарные установили, что в овраге по ул. Металлургическая за литейным заводом горят строительный мусор и старые покрышки. Угрозы соседним зданиям нет, ближайшее строение находилось в 1000 м.

Для тушения тления мусора привлекались 4 пожарных автоцистерны. К полуночи огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 350 кв.м.

По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.