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На территории промзоны в Челнах случился пожар площадью 350 кв метров
Сообщение о горении мусора в Автозаводском районе Набережных Челнов поступило накануне на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место возгорания, пожарные установили, что в овраге по ул. Металлургическая за литейным заводом горят строительный мусор и старые покрышки. Угрозы соседним зданиям нет, ближайшее строение находилось в 1000 м.
Для тушения тления мусора привлекались 4 пожарных автоцистерны. К полуночи огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 350 кв.м.
По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.
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