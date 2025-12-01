На территории промпарка «Менделеевск 2.0» появится новое производство

В администрации Менделеевского района на деловом понедельнике обсудили реализацию нового промышленного объекта на территории промпарка «Менделеевск 2.0». Как рассказал глава муниципалитета Роберт Искандаров, вопрос был рассмотрен в ходе рабочей встречи с руководителем ООО «Мультипак» Олегом Сафроновым.

По словам Искандарова, проект реализуется как часть развития производственного кластера района. Новая площадка позволит расширить промышленную базу и укрепить инвестиционный потенциал промпарка.

Руководитель предприятия сообщил, что строительство ведется в соответствии с установленным графиком. На площадку уже доставлена необходимая техника, начаты подготовительные земельные работы, выполняются мероприятия по планировке территории.