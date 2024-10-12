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На территории Пестречинского района РТ высадили 100 тыс. сосен, тополей и елей
В рамках акции «Урман фест» на территории села Козий Починок в Пестречинском районе РТ посадили около 100 тысяч сосен, тополей, елей. Присоединились к мероприятию до тысячи человек — это коллективы организаций и предприятий Пестречинского района, Казани. Саженцы привезены из Сабинского лесхоза.
Как рассказал основатель «Урман фест» Фаиль Ахматханов, ее проводят уже 5 лет.
«Я занимаюсь строительством, в качестве материала в том числе используем деревья. Первоначальная идея была, чтобы таким способом возмещать ущерб природе. Сегодня мы не только возмещаем, а даже приумножаем лесные богатства, оставляя их для будущих поколений», — отмечает он.
Благотворительная акция быстро приняла большой масштаб. В ней стали участвовать люди из разных сфер, коллективы организаций, семьи.
«Мы решили для себя, что обязаны поддерживать акцию и всячески помогать. Это прекрасная возможность сделать хорошее дело, почувствовать, что ты восполняешь лесной фонд», — говорит президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.
«Мы пришли с коллегами, чтобы пополнить зелеными растениями нашу планету, чтобы воздух стал чище», — комментирует воспитатель детского сада села Ленино-Кокушкино Лидия Сатаева.
Детская анимация, питание на свежем воздухе: плов, уха, пироги, чак-чак — все это было подготовлено для присутствующих.
С начала появления «Урман фест» уже более 800 тысяч саженцев заняли 75 гектаров земли.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой
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