На территории Пестречинского района РТ высадили 100 тыс. сосен, тополей и елей

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

В рамках акции «Урман фест» на территории села Козий Починок в Пестречинском районе РТ посадили около 100 тысяч сосен, тополей, елей. Присоединились к мероприятию до тысячи человек — это коллективы организаций и предприятий Пестречинского района, Казани. Саженцы привезены из Сабинского лесхоза.

Как рассказал основатель «Урман фест» Фаиль Ахматханов, ее проводят уже 5 лет.

«Я занимаюсь строительством, в качестве материала в том числе используем деревья. Первоначальная идея была, чтобы таким способом возмещать ущерб природе. Сегодня мы не только возмещаем, а даже приумножаем лесные богатства, оставляя их для будущих поколений», — отмечает он.

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Благотворительная акция быстро приняла большой масштаб. В ней стали участвовать люди из разных сфер, коллективы организаций, семьи.

«Мы решили для себя, что обязаны поддерживать акцию и всячески помогать. Это прекрасная возможность сделать хорошее дело, почувствовать, что ты восполняешь лесной фонд», — говорит президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

«Мы пришли с коллегами, чтобы пополнить зелеными растениями нашу планету, чтобы воздух стал чище», — комментирует воспитатель детского сада села Ленино-Кокушкино Лидия Сатаева.

Детская анимация, питание на свежем воздухе: плов, уха, пироги, чак-чак — все это было подготовлено для присутствующих.

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

С начала появления «Урман фест» уже более 800 тысяч саженцев заняли 75 гектаров земли.