На территории «Остров-града Свияжск» ускорили интернет

МТС, цифровая экосистема, запустила высокоскоростной мобильный интернет на территории исторического комплекса «Остров-град Свияжск». Оператор установил здесь новое оборудование LTE. Также было установлено дополнительное телеком-оборудование в окрестностях Свияжска.

Высокоскоростным интернетом обеспечена деревня Большое Ходяшево, а также подъездные пути к остров-граду. Путешественники могут объединить в одну поездку посещение исторического Свияжска, располагающегося рядом ИТ-города Иннополис и популярный горнолыжный курорт, территории которых тоже вошли в зону улучшения связи. Туристы смогут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» - исторический, архитектурно-художественный и природный памятник XVI-XX веков. Он располагается в шестидесяти километрах от Казани, сюда по автомобильной дороге или водным путем приезжают десятки тысяч туристов. Старинные улицы и площади уездного города сохранили постройки XIX – начала XX веков: комплекс зданий уездной управы («Тюремный замок»), здание исторической пожарной части, женской прогимназии, дома и особняки жителей Свияжска дореволюционного времени. Здесь находится и один из трех татарстанских объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО - Богородице-Успенский мужской монастырь. С острова открываются живописные панорамные виды на Волгу, Свиягу и Щуку, которыми туристы любят делиться в социальных сетях.

«Татарстан готовится к приему гостей на новогодних каникулах. В Свияжске, как одном из самых посещаемых туристических объектов республики, запланированы массовые гуляния. Мы со своей стороны подготовили цифровую инфраструктуру. С помощью технологии Big Data мы оцениваем загруженность конкретных локаций, оживленные маршруты и укрепляем связь в них. Стабильная связь, возможность использовать телефон как навигатор и общаться с близкими онлайн делают поездки татарстанцев и гостей республики безопаснее и комфортнее», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.