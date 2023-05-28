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На территории особой экономической зоны под Елабугой загорелся склад с тортами
Сообщение о возгорании на складе готовой продукции по изготовлению тортов в Елабужском районе поступило сегодня в 18.35 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что на промплощадке загорелась кровля на складе готовой продукции и цехе по производству тортов. Здание второй степени огнестойкости, не газифицировано.
До прибытия сотрудников пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 5 работников.
В 19.05 огнеборцы объявили 2 ранг пожара.
Предварительная площадь пожара составила 1940 кв.м.
В пресс-службе ведомства отметили, что погибших и пострадавших нет.
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