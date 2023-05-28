На территории особой экономической зоны под Елабугой загорелся склад с тортами

Сообщение о возгорании на складе готовой продукции по изготовлению тортов в Елабужском районе поступило сегодня в 18.35 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что на промплощадке загорелась кровля на складе готовой продукции и цехе по производству тортов. Здание второй степени огнестойкости, не газифицировано.

До прибытия сотрудников пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 5 работников.

В 19.05 огнеборцы объявили 2 ранг пожара.

Предварительная площадь пожара составила 1940 кв.м.

В пресс-службе ведомства отметили, что погибших и пострадавших нет.