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Ру Тат
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23 мая 2021  06:14

В ОЭЗ «Алабуга» начнется производство экологичной упаковки для яиц

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Новый завод по производству упаковки из бумажного волокна финской компании «Хухтамаки» появится на территории ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Елабужского района Татарстана. 

«У нас уже есть одна площадка в России — как раз здесь, в „Алабуге“. Мы имеем очень положительный опыт сотрудничества с ОЭЗ „Алабуга“ — именно это дало нам возможность для наших учредителей принять решение о строительстве еще одного производства», — отметил финансовый директор «Хухтамаки Россия» Азат Рашитов. 

Новый завод общей площадью более 8,3 тыс. кв. метров будет производить упаковку для яиц весом от 40 до 75 грамм из волокна различного внешнего вида. Планируемый объем производства нового предприятия — 211 млн упаковок в год.

«Хухтамаки Файбер Алабуга» — это проект по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна, который был одобрен 5 апреля наблюдательным советом. Планируемый объем инвестиций в проект составляет 1,4 млрд рублей, подчеркнули в пресс-службе. 

Строительство объекта уже началось, завершить работы планируют к 31 мая 2022 года. Генподрядчиком и генеральным проектировщиком проекта станет компания «Алабуга Девелопмент», которая будет использовать современные голландские технологии при возведении объекта.

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