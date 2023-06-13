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Происшествия 13 июня 2023 08:17

На территории нефтяного завода в Краснодарском крае произошел пожар

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На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, пожар локализован на площади 20 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

«Произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. В 06.58 пожар локализован на площади 20 квадратных метров», – указано в сообщении.

#пожар #Краснодарский край
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