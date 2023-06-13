На территории нефтяного завода в Краснодарском крае произошел пожар

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, пожар локализован на площади 20 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

«Произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. В 06.58 пожар локализован на площади 20 квадратных метров», – указано в сообщении.