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СВО 9 марта 2025 10:31

На территории нефтебазы в Чувашии упал беспилотник

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На территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Сегодня утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник» в Чебоксарах имелось место применения беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Объект нефтебазы находится на стадии реконструкции», – написал он.

#чувашия #атака БПЛА
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