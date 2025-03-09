На территории нефтебазы в Чувашии упал беспилотник

На территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Сегодня утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник» в Чебоксарах имелось место применения беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Объект нефтебазы находится на стадии реконструкции», – написал он.