На территории наркодиспансера в Казани появится скульптура белочки

На 45-летие Республиканского клинического наркологического диспансера Исправительная колония № 19 подарила скульптуру белочки. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе диспансера.

Фото: Пресс-служба РКНД

«Белка, сжимающая в лапах зеленого змея, символизирует борьбу с зависимостью. Скульптура будет установлена в зеленой зоне на территории РКНД», – рассказали в пресс-службе.

В диспансере отметили, что идея создания арт-объекта принадлежит осужденным, проходящим реабилитацию в колонии. Работу выполнил осужденный, который занимается резьбой по дереву. Он отбывает наказание в ИК №19.

Подарок наркодиспансеру передал начальник медико-санитарной части № 16 ФСИН России, майор внутренней службы Петр Анисимов.

«У нас с РКНД давняя история сотрудничества. Есть программа реабилитации осужденных, единственная в России, где после реабилитации в колонии зависимые продолжают диспансерное наблюдение в наркодиспансере», – отметил Петр Анисимов.

В пресс-службе Республиканского наркодиспансера напомнили, что в 2019 году на базе специально созданного в ИК № 19 отряда стартовал пилотный проект по реабилитации осужденных, которые имеют зависимость от наркотиков и психоактивных веществ.

«Программа реабилитации представляет собой комплекс мероприятий на основе индивидуального подхода и работы в малых группах. В арсенале специалистов: лекции, тренинги, коррекционные занятия. Основными критериями отбора для участия в программе реабилитации являются личное желание и готовность осужденного пройти этот курс, а также содержание на обычных или облегченных условиях в колонии», – добавили в РКНД.