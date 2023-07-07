На территории Мешинского заказника в Татарстане предлагают разводить зубров

Возможность разведения зубров в Татарстане обсудили в Госкомитете РТ по биоресурсам. Одним из вариантов их размещения предлагается территория Мёшинского заказника.

Начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков рассказал, что ареал распространения зубров целиком связан с лесом, низким снеговым покровом и относительно мягким климатом. Зубры предпочитают лиственные и смешанные леса, предпочитают низменные, местами заболоченные лиственные леса, перемежающиеся с сосновыми насаждениями.

Для разведения зубров в Татарстане предлагаются участки на территории Мёшинского заказника, сообщает пресс-служба ведомства. Он расположен в пойме реки Мёша на территории пяти районов республики.

Чиспияков также рассказал, что зубров целесообразно содержать группами из состава один самец и три самки.