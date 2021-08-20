На территории котельной Альметьевска началось строительство индустриального сквера

В Альметьевске стартовало строительство индустриального сквера — новое общественное пространство расположится на Белоглазова, 62, на территории действующей котельной. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках».

По словам основателя Института исследования стрит-арта, куратора паблик-арт-программы Полины Ёж, строительство сквера должно было начаться еще год назад, однако пандемия внесла свои коррективы. Сегодня рабочие при помощи спецтехники приступили к первому этапу строительства: разравнивают землю под будущую площадку, наносят разметку под будущие арт-объекты и малые архитектурные формы.

«Все началось с масштабных муралов на резервуарах и стенах действующей котельной на Белоглазова, 62. Затем, там же появилась лазерная инсталляция „Нокта“ и арт-объект „Солнечный факел“ со смотровой площадкой. Это послужило толчком для принятия решения снять забор у АПТС и освободить территорию перед зданием. Сейчас это 8 тыс. квадратных метров „белого листа“ для реализации художественного и общественного проекта», — рассказала Полина Ёж.

По мнению разработчиков, индустриальные территории зачастую не воспринимаются как дружелюбные. Может показаться, что пространства вокруг них подчинены только производству. Тем интереснее проекты, стирающие грань между зонами с промышленной эстетикой и уютными городскими скверами. Результатом исследований и опросов жителей города и района стала концепция благоустроенного городского сквера со скейт-парком, местами отдыха и арт-объектами.

«Это место проникнуто индустриальной эстетикой, духом андеграунда, поэтому появление здесь скейт-парка как части уличной культуры естественно. Здесь архитектура становится в большей степени философским языком, размышлением о роли постиндустриальных пространств в жизни человека и возвращением природе отвоеванного у нее асфальтом и бетоном. Возвратом к естественному биоценозу», — прокомментировала собеседница информагентства.

Будущий сквер станет результатом совместной работы жителей города, инициативного локального сообщества райдеров, экспертов по архитектуре, ландшафтному дизайну, паблик-арту и инженеров — строителей скейт-парков. Разработкой спота для скейт- и BMX-райдеров займется лидер индустрии экстремального паркостроения в России — Fk Ramps.

Уникальный контекст парку придадут арт-объекты. Планируется, что это будет причудливое сочетание живой природы, этнографии, технической мощи индустриальных построек с арт-объектами, преобразованными художниками из газовых труб и технических деталей. А ландшафтные композиции из дикорастущих растений, привезенные из антропологических и ботанических экспедиций, создадут в сквере атмосферу, несущую кроме эстетики еще и глубокую смысловую нагрузку. Команда антропологов под руководством Никиты Петрова собрала старинные истории об этих растениях и связанных с ними волшебных существах и духах.

Это будет не просто общественное пространство, а настоящее место силы, способное привлечь жителей города разных возрастов. «Реализация проекта проводится при поддержке компании „Татнефть“. Стройка только началась и продлится до весны 2022 года. Открытие сквера запланировано на 1 июня будущего года», — поделилась Полина Ёж.

В рамках строительства организаторы запланировали экскурсии по территории, перформансы, открытые презентации и другие события.

«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт-программа в Альметьевске. Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на стену и соединенный общим маршрутом. Все истории, которые иллюстрируют художники, собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.