news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На территории кладбища в Москве упал беспилотник вертолетного типа
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник вертолетного типа, сообщают в РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал», – указано в сообщении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2