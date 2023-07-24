На территории кладбища в Москве упал беспилотник вертолетного типа

В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник вертолетного типа, сообщают в РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал», – указано в сообщении.