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Происшествия 24 июля 2023 09:40

На территории кладбища в Москве упал беспилотник вертолетного типа

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В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник вертолетного типа, сообщают в РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал», – указано в сообщении.

#бпла #Москва
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