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Культура 13 ноября 2024 07:30

На территории КФУ появится бюст императора Александра I

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На территории КФУ появится бюст императора Александра I
Скриншот документации/ Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

На территории ансамбля КФУ появится бюст основателя Казанского университета — императора Александра I. Соответствующий проект прошел историко-культурную экспертизу, сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В документации говорится, что скульптура, отлитая из бронзы, расположится по оси главного корпуса ансамбля, в центре существующего сквера, среди декоративных цветущих кустарников, лиственных и хвойных деревьев. Объект будет возвышаться над окружающим пространством, располагаясь на постаменте в виде стелы с подиумом, выполненным из белого и черного мрамора.

Стелу украсит лепнина в виде нагрудного знака — венка из лавровых и дубовых ветвей с вензелем Александра I по центру. Он был утвержден в декабре 1877 года, вручался всем служившим во времена царствования императора.

На месте работ будет восстановлено благоустройство — посажен цветник, подсыпана плодородная почва и восстановлен газон.

#КФУ #бюст
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