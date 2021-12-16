На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова

17 декабря в Казани откроют бюст русского писателя, первого студента Казанского университета Сергея Аксакова во дворе главного здания КФУ, сообщает пресс-служба университета.

Фамилия писателя ХIХ века Сергея Аксакова стояла первой в списке зачисленных в университет студентов в феврале 1805 года. Бюст первого студента Императорского Казанского университета установят возле бюста Льва Толстого.

Увековечить имя Сергея Аксакова предложило Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан. Памятник изготовлен из гранита и бронзы. Автором бронзового бюста стал скульптор Салават Щербаков (академик и член президиума Российской академии художеств), архитектор проекта — Герман Бакулин («Татинвестгражданпроект»). Общая высота композиции составила 3,4 метра (бюст — 1,4 метра, постамент — 2 метра).

В торжественном открытии бюста примет участие руководство КФУ, представители Министерства культуры РТ и Управления культуры исполкома Казани.