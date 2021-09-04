На территории казанского СК «Ак Буре» открылась универсальная спортплощадка

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

В Советском районе Казани на территории спортивного комплекса «Ак Буре» торжественно открыли универсальную спортивную площадку для игры в футбол. В церемонии приняла участие депутат Государственной Думы от Татарстана региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

«Я рада вас приветствовать как координатор проекта партии „Единая Россия“ „Детский спорт“ в Республике Татарстан. Стало доброй традицией в Татарстане в конце августа — начале сентября открывать спортивные объекты», — заметила депутат.

«Проекты открываются по республиканским программам с 2013 года и при участии партии „Единая Россия“. Спасибо за это нашему Президенту Республики Татарстан! Наверное, без его личной поддержки это было бы сделать непросто», — добавила она.

Павлова выразила уверенность, что на новой спортплощадке всегда будет кипеть жизнь, так как футбол «прочно вошел сегодня в жизнь наших граждан, особенно молодежи и детей». «Его очень любят, как и другие виды спорта в республике — самом спортивном регионе России», — добавила парламентарий.

Однако самым главным Ольга Павлова назвала начало реализации в общеобразовательных школах программы «Футбол в школе». «Третьим уроком по физической культуре будет обязательно футбол. Наш Татарстан тоже не остался в стороне — мы в числе пилотных регионов», — подчеркнула она.

«Я уверена, что на этой площадке будут проводиться школьные соревнования, а к следующему году более 2,5 тыс. школ по всей стране тоже начнут развивать футбол», — заметила депутат и пожелала собравшимся успеха в пути «к намеченным целям и большим победам».