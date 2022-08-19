На территории ДРКБ в Казани построят храм и мечеть

В Казани на территории ДРКБ будут построены храм и мечеть. Соответствующие проекты святынь с парковкой и фонтаном обсуждались на заседании Попечительского совета больницы. В работе совета участвуют руководство ДРКБ, представители Казанской епархии и Духовного управления мусульман Татарстана.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Священнослужители вместе с сестрами милосердия регулярно навещают юных пациентов этой больницы, еженедельно совершают молебен о здравии в отделении онкогематологии. Сейчас в этом отделении также ремонтируется храм-часовня. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

«Иконы будут размещены ниже привычного для нас уровня, чтобы дети могли помолиться перед образами. Также в часовню привезут маленькие подсвечники, чтобы ребята могли поставить свечки без помощи взрослых. Ремонт планируется завершить в октябре», – поделилась старшая сестра милосердия Свято-Никольского сестричества Анастасия Широкова.