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На территории четырех объектов культурного наследия в Казани реконструируют коммуникации
В Казани планируется провести реконструкцию коммуникаций на территории четырех зданий, которые являются объектами культурного наследия (ОКН). По заказу «Казэнерго» проект соответствующих работ прошел экспертизу и получил одобрение Комитета РТ по охране ОКН.
Речь идет о доме Грачева (ул.Карла Маркса, 50), здании Земской управы (ул.Жуковского, 4). Также работы затронут дом, в котором выступал поэт Владимир Маяковский (Горького, 13) и дом Кекина (Горького, 15).
«Казэнерго» планирует проводить земляные работы по трассе тепловодов – они затрагивают территорию всех четырех ОКН. Кроме того, в списке работ, предусмотренных проектом, – капремонт и реконструкция существующих и прокладка новых инженерных сетей, реконструкция и установка инженерных объектов.
Подчеркивается, что все работы должны гарантировать сохранность зданий – ОКН.
Напомним, дом купца Петра Грачева в Казани построен в 1965 году. На первом этаже здания располагалась торговая лавка.
Здание Казанской земской управы было пoстроено в 1887 году. До 1917 года в нем находилась земская управа Казанского уезда и съезд мировых судей, в 1918-1920 гг. в здании находился губернский отдел народного образования, в 1920-1925 - народный комиссариат просвещения ТАССР. 1886-1890 гг. в земской управе работал писцом Федор Шаляпин.
Дом купца Леонтия Кекина построен в 1903−1905 годах. Это последний проект архитектора Генриха Руша, который спроектировал более 16 домов в Казани.
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