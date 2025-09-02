news_header_top
Происшествия 2 сентября 2025 12:55

На территории челнинского элеватора пьяного рабочего насмерть придавило погрузчиком

На элеваторе Набережных Челнов пьяного рабочего насмерть придавило погрузчиком. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 17 августа. Отмечается, что рабочий не прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. Кроме того, не был проведен предрейсовый технический осмотр управляемого им транспортного средства.

Как показала проверка, инцидент произошел из-за грубого нарушения требований охраны труда.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

