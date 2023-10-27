На территории бывшей мебельной фабрики в Казани при сварочных работах возник пожар

Сообщение о пожаре на улице Васильченко поступило сегодня в 10.12. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в недействующем трехэтажном здании бывшей мебельной фабрики шли сварочные работы по ремонту лестницы на 3 этаже. В результате нарушения правил проведения огневых работ загорелся утеплитель.

Позднее пожарные полностью ликвидировали горение на площади 0,5 квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.