На территории БСМП Набережных Челнов открыли бюст Рената Акчурина

В Набережных Челнах на территории больницы скорой медицинской помощи им. Рената Акчурина сегодня торжественно открыли его бюст. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Ренат Сулейманович внес неоценимый вклад в развитие кардиохирургии нашего города и Республики Татарстан. Благодаря ему в нашем городе создана современная кардиохирургическая служба в БСМП, спасены тысячи жизни людей, – отметил градоначальник.

Он также рассказал, что в церемонии открытия приняли участие родные Рената Акчурина – его супруга Наталья и сын Максим. Также на церемонии собралось медицинское сообщество города и активисты.

Фотографии: Телеграм-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева