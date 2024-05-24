На территории Белгородской области сбили украинский БПЛА

Сегодня в очередной раз российские ПВО сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник был сбит над территорией Белгородской области в районе 10.00 по московскому времени.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника и три ракеты.