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СВО 24 мая 2024 10:42

На территории Белгородской области сбили украинский БПЛА

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Сегодня в очередной раз российские ПВО сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник был сбит над территорией Белгородской области в районе 10.00 по московскому времени.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника и три ракеты.

#спецоперация на Украине
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