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Происшествия 6 июля 2023 17:27

На территории академии во Львове, по которой нанесен удар, были британские танки

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На территории военной академии во Львове, по которой сегодня был нанесен удар, находилась западная бронетехника, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России.

Как указано в сообщении, с высокой степенью вероятности находились и британские танки Challenger.

Согласно данным РИА Новости, в результате удара были поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и иностранных наемников, прибывших из западных учебных центров.

#львов
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