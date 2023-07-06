На территории академии во Львове, по которой нанесен удар, были британские танки

На территории военной академии во Львове, по которой сегодня был нанесен удар, находилась западная бронетехника, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России.

Как указано в сообщении, с высокой степенью вероятности находились и британские танки Challenger.

Согласно данным РИА Новости, в результате удара были поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и иностранных наемников, прибывших из западных учебных центров.