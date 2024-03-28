На терминалах Горьковской железной дороги за два месяца обработано 928 тыс. тонн грузов

Терминалы Горьковской железной дороги в январе–феврале обработали 928 тыс. тонн грузов, в том числе на территории складского комплекса Тихорецкая в Татарстане — 104,8 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На терминалах оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания, включая погрузку и выгрузку всех видов груза, их хранение в крытых складах и на открытых площадках», — говорится в сообщении.

Кроме того, предоставляются услуги по оформлению перевозочных документов, таможенному оформлению грузов и ветеринарно-санитарной обработке, а также дезинфекции вагонов и контейнеров после выгрузки.

За два месяца на терминале Доскино (Нижегородская область) обработано 87,8 тыс. тонн грузов, Юрьевец (Владимирская область) — 74,9 тыс. тонн, Котельнич (Кировская область) — 66,4 тыс. тонн, Чернушка (Пермский край) — 66,34 тыс. тонн.