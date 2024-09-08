На телемарафоне ветеран труда Зулейха Мингазова: Хочу видеть Татарстан счастливым

На телемарафоне «Всей семьей на выборы!» в студии телеканала «ТНВ» побывали представители трудовой династии из завода «КАМАЗ» заслуженный работник культуры РТ, руководитель местного ансамбля Зулейха Мингазова, ее дочь Нафиса и внучка Алия Ибрагимовы.

«Я хочу видеть Татарстан счастливым в будущем. Счастье - это еще и благополучие семей. Это также и уважение к трудящимся нашего города! Счастье это когда вместе с близкими собираешься за чаем. Счастье - это мир», – поделилась Зулейха Мингазова.

Три поколения женщин этой семьи вместе исполнили песню в прямом эфире, а также угостили ведущих приготовленными ими блюдами национальной кухни - «юка» и кыстыбый с творогом.

«В Челнах в каждой семье есть кто-то, кто работает на “КАМАЗ”е. Работники завода - люди талантливые, позитивные, активные участники городских мероприятий, концертов», – рассказали гости.

Юлай Низаев