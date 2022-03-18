На телеканале ТНВ состоится премьера новой программы о бизнесе в Татарстане

Сегодня вечером на телеканале «Татарстан Новый Век» состоится премьера новой программы о бизнесе в республике. Событие анонсировал Президент РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

«Экономические санкции коснулись и малого бизнеса. Как их преодолеть и стать сильнее? Премьера новой программы о бизнесе в Татарстане», — отмечается в публикации.

Увидеть фильм «Легко. Онлайн — торговля по всему миру» зрители смогут в 21.05.