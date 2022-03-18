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Ру Тат
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Экономика
18 марта 2022  19:15

На телеканале ТНВ состоится премьера новой программы о бизнесе в Татарстане

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Сегодня вечером на телеканале «Татарстан Новый Век» состоится премьера новой программы о бизнесе в республике. Событие анонсировал Президент РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале

«Экономические санкции коснулись и малого бизнеса. Как их преодолеть и стать сильнее? Премьера новой программы о бизнесе в Татарстане», — отмечается в публикации. 

Увидеть фильм «Легко. Онлайн — торговля по всему миру» зрители смогут в 21.05.

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