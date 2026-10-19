На телеканале ТНВ покажут фильм об истории татарского учебника «Әлифба»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комиссия при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка подготовила фильм об учебнике «Әлифба» («Азбука»). Почти 60 лет эта книга помогала соотечественникам по всему миру изучать родной язык.

В фильме рассказывается об истории создания учебника и его авторах – педагогах Салее Вагизове и Рамзие Валитовой, которым пришлось пережить войну и лагеря.

Показ фильма состоится 24 октября в 19:00 на телеканале ТНВ.