На телеканале ТНВ покажут фильм об истории татарского учебника «Әлифба»
Комиссия при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка подготовила фильм об учебнике «Әлифба» («Азбука»). Почти 60 лет эта книга помогала соотечественникам по всему миру изучать родной язык.
В фильме рассказывается об истории создания учебника и его авторах – педагогах Салее Вагизове и Рамзие Валитовой, которым пришлось пережить войну и лагеря.
Показ фильма состоится 24 октября в 19:00 на телеканале ТНВ.