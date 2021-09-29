На телеканале «ШАЯН ТВ» состоится премьера третьего сезона фестиваля «Сәйлән»

На детском телеканале на татарском языке «ШАЯН ТВ» состоится премьерный показ третьего сезона музыкального фестиваля «Сәйлән». 24 юных татарстанца, боровшиеся за право участия в телевизионном этапе, откроют зрителям мир неповторимой татарской музыки.

Для участия в фестивале была подана тысяча заявок, поэтому тех, кто выступит на телеэтапе, уже можно считать победителями. Отбор финалистов этапа проводился в течение года.

В борьбе за победу участников вновь ждут отборочные испытания, мастер-классы и выступления на главной детской телевизионной сцене татарской эстрады.

Увидеть выступления конкурсантов можно по воскресеньям начиная с 3 октября.