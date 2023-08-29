На телеканале «Россия 24» представят спецпроект ко Дню Республики Татарстан

Завтра, 30 августа, на телеканале «Россия 24» выйдет новый фильм «Под сенью традиций», снятый компанией ГТРК «Татарстан». Проект посвящен национальным праздникам, которые этим летом отмечались в Татарстане.

Фильм расскажет о русском Каравоне, татарской Сабантуе, марийском Семыке, мордовском Валда шинясь, удмуртском Гырон быдтоне, чувашском Уяве и кряшенском Питрау. Зрители смогут узнать о народных песнях и танцах, угощениях, национальных состязаниях и многом другом.

Премьера фильма запланирована на 8 утра. Повторы пройдут в 17:30 и 21:00.

