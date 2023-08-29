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Общество 29 августа 2023 12:22

На телеканале «Россия 24» представят спецпроект ко Дню Республики Татарстан

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Завтра, 30 августа, на телеканале «Россия 24» выйдет новый фильм «Под сенью традиций», снятый компанией ГТРК «Татарстан». Проект посвящен национальным праздникам, которые этим летом отмечались в Татарстане.

Фильм расскажет о русском Каравоне, татарской Сабантуе, марийском Семыке, мордовском Валда шинясь, удмуртском Гырон быдтоне, чувашском Уяве и кряшенском Питрау. Зрители смогут узнать о народных песнях и танцах, угощениях, национальных состязаниях и многом другом.

Премьера фильма запланирована на 8 утра. Повторы пройдут в 17:30 и 21:00.

#фильм
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