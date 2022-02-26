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Путешествия и туризм
26 февраля 2022  21:22

На телеканале «Пятница» перестанут показывать проект «Орел и решка»

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Прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект «Орел и решка» решил российский телеканал «Пятница». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — уточняется в сообщении.

Как сообщает телеканал, Марина Гранкина — один из продюсеров продакшена TeenSpirit, который производит проект «Орел и решка», и не является сотрудником канала «Пятница». 

Ранее в Telegram-каналах появились неоднозначные заявления Марины Гранкиной, живущей в Киеве. На скриншотах якобы из ее Instagram-аккаунта автор выражает недовольство ситуацией с коронавирусом и проблемами с соседней страной и высказывает пожелание, чтобы «первое убило второе».

Телеканал «Пятница» ведет вещание с 2013 года, производит собственные развлекательные проекты, часть которых делается совместно в России и на Украине. Одним из производителей передач является студия TeenSpirit, среди ее проектов программы «Орел и решка», «Орел и решка. Шоппинг».

#орел и решка
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