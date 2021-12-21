На телеканале «Культура» прошла премьера фильма «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»

На телеканале «Культура» состоялась премьера фильма «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» в рамках передачи «Роман в камне. Архитектурные шедевры мира».

Получасовая кинолента рассказывает о доме Зинаиды Николаевны Ушковой — здании в Казани, перестроенном в начале XX века в эклектичном стиле. Дом Ушковой является яркой достопримечательностью центра города, объектом культурного наследия федерального значения. С 1919 по 2020 год он являлся центральным зданием главной республиканской библиотеки (ныне Национальной библиотеки Республики Татарстан).

Строительство особняка связано с необычной историей. Алексей Ушков во время учебы в Казанском университете влюбился в Зинаиду Высоцкую, дочь профессора. Будучи сыном богатого купца Константина Ушкова, владельца Бондюжского химического завода, он решил сделать своей возлюбленной необычный свадебный подарок — построить красивый дом.

Строительство велось по проекту архитектора Карла Мюфке, известного также созданием здания Художественной школы по улице Карла Маркса, где сейчас расположено Казанское художественное училище имени Фешина.