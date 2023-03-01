На телеканале Dомашний состоится премьера сериала «Тест на верность»

На телеканале Dомашний в рамках линейки «Сказочные мелодрамы» состоится премьера сериала «Тест на верность». Главную роль исполнила Дарья Лузина. Актриса рассказала о проекте и подготовке к роли.

В Вашей фильмографии много исторических ролей.

У меня не очень современное лицо, поэтому часто приглашают на исторические роли. А вот роли-мечты у меня нет. Важнее, кто моя героиня, посыл к зрителям, команда. Кино создается совместно и зависит от профессионализма каждого человека. Должно все сложиться, как в сериале «Тест на верность». Мне нужна была такая роль, и с командой повезло. Александр Горновский – кинорежиссер. Работать в формате сериала – большое везение, потому что он мыслит не шаблонно, предлагает интересные решения. С оператором-постановщиком Иваном Помориным они создавали смыслы и подтексты в кадре. Мы вместе учились вместе во ВГИКе. Представляете, какая для меня ценность фильма, где по ту сторону камеры на меня смотрел человек, который знал меня еще девчонкой!

Кто были Ваши партнеры в кадре?

Моего мужа сыграл прекрасный артист Владимир Селезнев. Если бы не он, история могла быть другой… Он очень интересный артист, сложносочиненный. У него столько психологических и эмоциональных переходов, что я могла позволить себе творчество. С ним не нужно проговаривать идеи, можно смело пробовать, а он подхватит и дополнит. И еще огромный плюс – человек удивительный. Со съемочной группой вообще было легко, весело и очень по-человечески, что в обществе профи особенно ценно.

О чем кино?

Моя героиня Анастасия – успешный семейный психолог, для которой профессия стала призванием. Она помогает людям справляться с жизненными проблемами и видит реальный результат своей работы, который ее очень вдохновляет.

Такая серьезная женщина с проблемами в личной жизни?

Тема психологии очень популярна сейчас. То, что раньше решалось традициями, воспитанием, уважением к друг другу, теперь рассматривается с точки зрения психологии. Меня очень подкупил сценарий своей основной мыслью: любовь может все! Конечно, я готовилась к роли основательно. Мне было интересно погрузиться в профессию. Я общалась с психологами, у каждого я почерпнула профессиональные моменты. Мне было важно, как я буду существовать в кабинете, который предназначается для искреннего и доверительного разговора, куда деть руки, должна ли я что-то записывать, что мне делать в этот момент. Так что на пробы я пришла подготовленной и полной решимости получить эту роль.

Вы изучили все до проб?

«Тест на верность» тот редкий случай, когда я прочла сценарий и поняла, что это моя роль. У артистов бывает ощущение: хочу сыграть этого героя, а бывает похожее по смыслу, но мощнее по ощущению: это моя роль! Со мной произошло именно так. Поэтому подготовилась и так и сказала режиссеру, что роль должна быть моей!

Судя по названию, произошла измена.

Рабочее название было «Психология чувств». Это кино не про измену. Не про то, как чувства угасли, время и быт взяли свое… Фильм про любовь, мудрость и уроки, которые преподносит жизнь. Так вот чувства у моей героини с мужем теплые, они любят друг друга, дружат, они единомышленники, начинавшие свое дело с нуля. У них нет детей и это одна боль на двоих. Очень надеюсь, что мы с Володей Селезневым смогли это передать и показать.

Анастасия что-то просчитала как психолог?

Это про женское. Она понимает, не потому, что сопоставляет, копается, выслеживает. Она почувствовала на уровне взгляда любимого человека. У него изменились глаза.

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