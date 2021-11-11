На телеканале Dомашний состоится премьера продолжения сериала «Женский доктор»

15 ноября в 19.00 на телеканале Dомашний состоится премьера долгожданного продолжения сериала «Женский доктор». Новый сезон главной медицинской мелодрамы называется «Доктор Надежда». В главной роли – актриса Анастасия Панина.

Действие прошлого сезона закончилось хэппи-эндом – главные герои – неотразимый доктор Родионов и роковая красотка Ольга Ольховская поженились и ждут ребенка, обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план – в следующем сезоне хочет открыть многопрофильную клинику…

В продолжении сериала зрители снова встретятся с любимыми героями прошлого сезона – Александром Родионовым, Игорем Гордеевым, Кариной, Ритой Андреевной, неунывающими Квитко, а также познакомятся с новыми врачами-хирургами – Надеждой Павловой, Андреем Смирновым, Алексеем Стрелецким и другими героями.

Одной из основных линий нового сезона станет история нового врача клиники Надежды Павловой, талантливого хирурга с неустроенной личной жизнью. Героине предстоит пройти сложный путь, обрести уверенность в

себе, раскрыть свой талант, заслужить прощение дочери и встретить настоящую любовь.

Зрители получат ответы на все вопросы: кто из наших любимых героев будет приглашен на новое место работы, а кто по-прежнему останется в клинике репродуктологии? Какое отделение больницы окажется в центре сюжета? Будем ли мы наблюдать, как молодые родители Оля и Саша наслаждаются семейной идиллией, или появление ребенка станет для них тяжелым испытанием? Да и вообще, можно ли будет вновь записаться на прием к доктору Родионову? Или властный Игорь Ильич пригласит других специалистов, и они выйдут на первый план? И кто станет настоящим мужчиной мечты прекрасной Надежды Павловой?

Производство: Film.ua

Количество серий: 40

Хронометраж: 48 минут

Авторы сценария: Ирина Феофанова, Марк Шпарбер, Светлана Цивинская, Татьяна Кабзистая, Инга Балицкая, Елена Терешкова, Антонина Пиховшек

Продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова, Ирина Костюк, Игорь Сторчак, Юлия Мищенко

Режиссер-постановщик: Максим Гуленко, Павел Мащенко

Оператор-постановщик: Владимир Остапец

В ролях: Анастасия Панина, Петр Рыков, Иван Бровин, Алексей Нагрудный, Павел Вишняков, Александра Булычева, Дарья Легейда, Олег Иваница, ВиталинаБиблив, Валентин Томусяк, Олег Замятин, Владимир Цой, Александра Эпштейн, Надежда Хильская, Егор Козлов, Тамара Морозова, Валерия Чокурашвили, Ирина Ткаленко, Наталья Теллы, Марина Масюк, Влада Андрющенко, Александр Зиневич, Нинель Амутных, Дина Куца, Сергей Гутько, Всеволод Пшеничный и др.